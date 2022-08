Alison dos Santos fica em segundo lugar no Continental Tour, na Hungria - AFP

Publicado 08/08/2022 15:30

Após vencer a prova dos 400m com barreiras na Diamond League, na Polônia, no último sábado, Alison dos Santos retornou às pistas. Nesta segunda, o brasileiro invicto na temporada competiu a prova dos 400m no Continental Tour, na Hungria, e ficou com a medalha de prata com a marca de 45s11. A prova foi vencida por Vernon Norwood, dos Estados Unidos, com 44s96. O bronze ficou com Michael Cherry, também norte-americano.

Embora não seja a especialidade do brasileiro, Alison dos Santos já havia conseguido um bom rendimento essa prova neste ano. Em abril, no Canadá, ele realizou o tempo de 44s54, segunda melhor marca da história do Brasil nos 400m rasos. O atleta já disse que além dos 400m com barreiras, gostaria de garantir boas marcas nas provas dos 200m e 400m rasos.

Além de Alison, outros brasileiros competiram em outras etapas do Continental Tour. Na prova dos 110m com barreiras, Rafael Pereira ficou com o quarto lugar com 13s34. O pódio teve o jamaicano Rasheed Broadbell no topo, com 13s12. Grant Holloway e Daniel Roberts, dos Estados Unidos, completaram os primeiros lugares.

Thiago Braz, no salto com vara, não conseguiu passar o sarrafo na marca de 5,30m nas três chances e ficou de fora do pódio. As medalhas ficaram com o recordista Armand Duplantis, que fez 5,80m. Os dois franceses Renaud Lavillenie e Thibault Collet ficaram com prata e bronze.