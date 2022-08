Nico Schulz - AFP

Publicado 08/08/2022 15:02

Rio - O jogador do Borussia Dortmund, Nico Schulz, de 29 anos, está sendo acusado pela ex-namorada de agressão. De acordo com o jornal "Bild", o lateral teria dado um chute na barriga de sua ex-namorada, que estava grávida, em 2020. O caso está sendo investigado pela justiça da Alemanha.

De acordo com a publicação, o atleta teria tentado interromper a gravidez da mulher. O suposto crime de Nico Schulz aconteceu duas semanas antes de sua ex-namorada dar à luz. Uma conversa do ex-casal foi incluída no processo. A ex-namorada disse para o jogador que ele havia a agredido "quando eu estava nua em meu próprio apartamento".

De acordo com as leis alemãs, o jogador pode pegar até 10 anos de prisão caso seja comprovado que ele agrediu sua ex-companheira. Apesar da acusação, Schulz nega que tenha cometido o ato. O Borussia Dortmund se manifestou em nota oficial e disse ter tomado conhecimento do caso somente pela imprensa. No entanto, descartou qualquer punição ao atleta.

"As alegações que foram feitas - das quais o Borussia Dortmund não tinha conhecimento algum até que surgiram as notícias da mídia - são extremamente sérias e chocantes para o BVB. O Borussia Dortmund as leva muito a sério e se distancia de qualquer forma de violência. No entanto, o Borussia Dortmund não faz parte do processo e não tem informações sobre os arquivos de investigação ou as acusações criminais que aparentemente estão pendentes. Como este é um caso pendente em seus estágios iniciais, e a situação factual e jurídica é extremamente incerta para o Borussia Dortmund como está hoje, ainda não podemos tomar decisões confiáveis e juridicamente seguras em relação ao direito trabalhista e medidas disciplinares. No entanto, reservamo-nos o direito de fazê-lo a qualquer momento assim que soubermos mais objetivamente", disse a nota.