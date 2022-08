Neymar Jr - Reprodução/PSG

Publicado 08/08/2022 16:48

Rio - O atacante Neymar, de 30 anos, vem vivendo um ótimo começo de temporada pelo PSG. No entanto, o brasileiro deu uma declaração em uma live, que foi vista como brincadeira, mas pode ser séria a respeito do seu futuro. De acordo com a coluna "Futebol ETC", do portal "Metropoles", o camisa 10 pode pintar no Santos depois da Copa do Mundo.

"Se Deus quiser, um dia eu e Ganso voltaremos pro Peixão… Tenho conversado com ele sobre nosso retorno… Quem sabe depois da Copa, haha. Tá nas mãos de Deus, mas estou com saudades da Vila Belmiro e da torcida do nosso Peixão", disse Neymar na live.

Neymar tem contrato com o PSG até o fim de 2027. O atacante, de 30 anos, já disse algumas vezes que a Copa do Catar será um divisor de águas na sua carreira. O camisa 10 admite, inclusive, que a competição seja seu último mundial.

Paulo Henrique Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023. Recentemente em jogo do clube carioca contra o Santos, ele afirmou que pode voltar ao Peixe para encerrar a carreira. Juntos, os dois atuaram no Alvinegro e foram campeões da Libertadores de 2011.