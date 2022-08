Jorge Jesus sente dificuldade no início de temporada com o Fenerbahçe - Fernebahçe / Divulgação

Jorge Jesus sente dificuldade no início de temporada com o FenerbahçeFernebahçe / Divulgação

Publicado 09/08/2022 12:01

Rio - O Fenerbahçe arrancou nos acréscimos um empate em 3 a 3 diante do Umraniyespor na estreia do Campeonato Turco, na última segunda-feira, em casa. Em entrevista depois do jogo, o técnico Jorge Jesus fez reclamações sobre a regra que obriga as equipes a terem ao menos três jogadores nascidos na Turquia em campo simultaneamente em partidas da liga nacional.

"Estou me adaptando, mas condiciona e complica minha escolha para as substituições. Em Portugal, se eu quisesse, podia jogar com 11 brasileiros. Aqui, tenho que me adaptar a essas regras", disse o Mister.

O Fenerbahçe marcou o primeiro gol da partida, levou o empate dez minutos depois, mas balançou as redes mais uma vez e foi para o intervalo na frente no placar. Na segunda etapa, a equipe de Jorge Jesus cochilou, sofreu a virada e precisou lutar pelo empate nos minutos finais. Após o aperto, o técnico apontou dificuldades para montar o setor defensivo no time no começo da temporada.

"Normalmente, meus times são fortes na defesa, mas aqui não conseguimos ser. Temos que dar mérito ao nosso adversário. Não conseguimos fazer o que queríamos em campo, perdemos dois pontos, mas vamos continuar a acreditar", concluiu.