Arnautovic não está mais nos planos do United - Foto: Divulgação/Bologna

Publicado 09/08/2022 13:26

O Manchester United desistiu da contratação do austríaco Marko Arnautovic, do Bologna, da Itália. De acordo com o publicado pelo jornal "The Athletic" nesta terça-feira, o que pesou contra o atacante foi a recusa inicial do clube italiano e a má repercussão de seu nome junto aos torcedores.

O United apresentou uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) ao Bologna para contratar Arnautovic, mas os italianos recusaram a investida. O diretor do clube italiano afirmou estar orgulhoso do interesse demonstrado no atacante, mas que o jogador não possui um preço definido e é importante para o elenco. Na última temporada, em 34 jogos, o austríaco marcou 15 gols.

Ainda conforme o veículo, a diretoria do Manchester United recebeu uma série de reclamações de torcedores contrárias à contratação de Marko. Fãs entraram em contato através de e-mail citando polêmicas, como o uso de uma bandeira anti-Albânia em um jogo da Áustria na Eurocopa de 2020, quando o jogador foi suspenso. Diante disso, foi questionada a postura antirracista do clube.

A indicação de Arnautovic foi feita pelo treinador Erik Ten Hag como uma opção de reforço para o ataque por um baixo custo. Ele trabalhou com o atacante nos tempos de Tweente.