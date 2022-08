Rede Globo - Reprodução

Publicado 09/08/2022 15:04

Rio - O ex-jogador Zé Roberto, que defendeu clubes como Flamengo, Palmeiras e Bayern Munique, além da seleção brasileira, será um dos comentarista do Grupo Globo durante a Copa do Mundo do Catar. O ídolo do Palmeiras será escalado, primeiramente, para partidas do Campeonato Brasileiro, no SporTV e no Premiere, para, em seguida, começar os trabalhos do Mundial do Catar. A informação é do portal "Notícias da TV".

Vale relembrar que esta não será a primeira oportunidade de Zé Roberto na Globo. O ex-jogador já trabalhou na emissora entre 2020 e 2021, sendo um dos comentaristas do programa Seleção SporTV. Agora, com seu retorno, o ex-atleta trabalhará em partidas prioritariamente de times paulistas, para poder suprir a saída de Walter Casagrande e Roque Júnior.

Em comunicado interno, o diretor de esportes da Globo, Renato Ribeiro, revelou que novos nomes ligados ao futebol devem se juntar a emissora em breve.

"Estamos negociando com contratados específicos para a Copa nos programas e transmissões (técnicos, jogadores, ex-jogadores e pessoas do Entretenimento), que se juntarão ao nosso elenco fixo. Nas próximas semanas, vamos anunciar quem são", disse o executivo.