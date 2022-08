Dedé - José Tramontin/Athletico

Dedé José Tramontin/Athletico

Publicado 09/08/2022 18:50 | Atualizado 09/08/2022 19:31

Rio - O zagueiro Dedé, de 34 anos, deixou o Athletico-PR após poucos meses e apenas um jogo. No entanto, de acordo com o portal "globoesporte.com", o período sem clube do jogador pode ser pequeno. O Avaí teria feito uma sondagem para poder contar com o atleta.

Dedé atuou em apenas três jogos em 2022. Ele defendeu a Ponte Preta no Paulista e entrou em campo em duas oportunidades. O zagueiro, de 34 anos, vive problemas físicos desde a temporada de 2019, quando defendia o Cruzeiro. Em 2020 e 2021, o defensor não entrou em campo.

O zagueiro ficou conhecido nacionalmente após se destacar com a camisa do Vasco no começo dos anos de 2010. Campeão da Copa do Brasil pelo clube carioca, ele migrou para o Cruzeiro em 2012. Em Belo Horizonte, Dedé acumulou títulos entre os mais importantes: dois Brasileiros e duas Copas do Brasil. Deixou a Raposa na Justiça em 2020 por conta de uma dívida.