Zico critica 'vantagem' do Palmeiras em relação aos rivais - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Zico critica 'vantagem' do Palmeiras em relação aos rivaisFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/08/2022 18:24

Rio - O bom desempenho do Palmeiras na temporada foi questionado por Zico durante entrevista ao "Reis da Resenha", da Jovem Pan nesta terça-feira (9). Na ocasião, o ídolo do Flamengo criticou a vantagem do clube paulista em relação a outras equipes brasileiras por jogar em gramado sintético no Allianz Parque. O ex-jogador acredita que esse benefício do time do técnico Abel Ferreira prejudica os adversários.

"O Abel Ferreira leva uma vantagem, porque ele tem um campo especial para ele. O Palmeiras tem um campo especial para ele, diferente, que os outros não têm: a grama sintética. É uma diferença muito grande, bola mais rápida. Time nenhum treina em campo sintético, eles treinam e jogam", disparou Zico.



"Então o Palmeiras vai jogar 20 vezes na arena deles, igual o Athletico-PR, e você vai jogar uma. Você tem que arrumar um jeito de treinar para se adaptar. Isso conta muito. Conta muito, não é pouco não, muito! Eu acho (errado ser sintético). Acho que deveria ser tudo igual. Faz uma diferença grande. Não entendo por que a Fifa libera isso", concluiu.