Filipe Toledo - WSL / STEVE SHERMAN

Filipe ToledoWSL / STEVE SHERMAN

Publicado 09/08/2022 16:32

Rio - Posicionado no meio do Oceano Pacífico, o Taiti é a maior ilha da Polinésia Francesa e recebe as maiores ondulações da Terra. Mas apesar da perfeição e da beleza das ondas de Teahupo’o, esta é uma das etapas mais perigosas para os surfistas, por conta da rasa bancada de corais que cerca a ilha. Neste cenário serão definidos os dez surfistas – cinco homens e cinco mulheres – que avançam para a decisão desta temporada do Circuito Mundial de Surfe (WSL). O evento começa nesta quinta-feira a partir das 14 horas. O Globoplay e sportv2 serão responsáveis por transmitir as baterias decisivas da etapa taitiana até a definição dos títulos.



Na etapa final, disputada em setembro, em Trestles, nos Estados Unidos, os líderes dos rankings levam a vantagem de esperar os confrontos entre os classificados de quinto a segundo lugares para fazer a final em uma melhor de três. Para acabar com qualquer chance dos adversários e garantir o primeiro lugar geral entre os homens, o brasileiro Filipe Toledo precisa chegar às quartas de final no Taiti.

O mesmo acontece com a americana Carissa Moore, líder entre as mulheres. Restam ainda seis vagas para a finalíssima – três na competição masculina e outras três na feminina – e o Brasil pode chegar com até quatro surfistas em Trestles. Além de Filipe Toledo, disputam as últimas vagas o campeão olímpico Ítalo Ferreira e os irmãos Miguel e Samuel Pupo; além de Tatiana Weston-Webb, terceira no ranking feminino e que vem embalada após a conquista do título na última etapa em Jeffrey's Bay.