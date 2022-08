Rodrygo é um dos nomes na lista de promessas da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/08/2022 16:17

Rio - O ex-jogador Branco, atual coordenador de base da seleção brasileira, revelou, nesta terça-feira (09), que a Confederação Brasileira de Futebol possui uma lista com 18 potenciais nomes de se tornarem, em algum momento, melhores jogadores do mundo. A lista foi divulgada pelo coordenador, e conta com nomes bem conhecidos, como Rodrygo, do Real Madrid, Kaio Jorge, da Juventus, Lázaro, do Flamengo, Matheus Martins, do Fluminense, e Andrey, do Vasco.

"A gente tem um planejamento para a geração 2030. O objetivo é formar bem e com espírito vitorioso. As gerações que vêm aí do futebol brasileiro são espetaculares. O dia a dia me dá confiança. Os treinos que a gente faz na Granja Comary e a qualidade individual de cada atleta dão essa certeza", afirmou branco, em entrevista à Folha de São Paulo.

Vale lembrar que a última vez em que um brasileiro venceu o prêmio de melhor jogador do mundo, foi em 2007, com Kaká. De lá pra cá, Neymar apareceu duas vezes no top três, e garantiu a melhor colocação do Brasil nos últimos tempos. No entanto, o atacante foi derrotado por Lionel Messi, em 2015, e Cristiano Ronaldo, em 2017.

Confira a lista feita pela Confederação Brasileira de Futebol com 18 promessas para "melhor do mundo":

2001:



Rodrygo (atacante, Real Madrid-ESP)

Martinelli (atacante, Arsenal-ING)

Yuri Alberto (atacante, Corinthians)



2002:



Kaio Jorge (atacante, Juventus-ITA)

Reinier (meia, Real Madrid)

Lázaro (meia, Flamengo)



2003:



Marcos Leonardo (atacante, Santos)

Matheus Martins (atacante, Fluminense)

Patryck (lateral esquerdo, São Paulo)



2004:



Vinicius Tobias (lateral direito, Real Madrid)

Andrey (meia, Vasco)

Angelo (atacante, Santos)



2005:



Vitor Roque (atacante, Athletico)

Nathan Ribeiro (atacante, Grêmio)

Matheus Gonçalves (meia, Flamengo)



2006:



Endrick (atacante, Palmeiras)

Pedrinho (meia, Corinthians)

Luis Guilherme (meia, Palmeiras).