Campeão olímpico de vôlei, Nalbert participou do evento - Gustavo Vieira

Publicado 09/08/2022 17:37

Rio - O Circuito Grangiro recebeu no último domingo a participação do campeão olímpico Nalbert, ex-jogador de vôlei. Ele participou do evento de mountain bike realizado no Clube Aretê Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Com centenas de ciclistas de diversos lugares do Brasil, Lídia Bitencourt e Luís Fernando Fortunato venceram na categoria Pro, enquanto Beatriz Goulart e Lucas Simões cruzaram a linha de chegada em primeiros na Esporte.

A edição do evento, que foi patrocinado pela Betano, teve duas distâncias em disputa, 42 km (Esporte) e 60 km (Pro), com altimetria de 877 metros e 1.110 metros, respectivamente.



“Gostei demais do evento, foi ótimo. O percurso foi do jeito que a gente gosta, com muita trilha e diversão. A parte da praia também foi muito legal”, comemorou a mineira Lídia. "A prova foi muito boa, percurso bem rápido e muito desafiador. Estou muito feliz com essa conquista. Minha família está aqui, meus amigos também, e deu tudo certo", explicou o campeão, Fortunato.



Os primeiros colocados gerais de cada categoria dividiram a premiação total de R$ 10 mil, em valores iguais para feminino e masculino. Inclusivo, o evento recebeu ciclistas em bicicletas no modelo gravel e e-bikes. Como mais um diferencial, o Village Grangiro ofereceu todo suporte para atletas e familiares. A arena ofereceu entretenimento para todos participantes com atrações de marcas parceiras como RedBull e Stanley, além de espaço gastronômico, relaxante, infantil e oficina, tudo embalado pelo clima de confraternização típico do evento.



Multicampeão de vôlei, Nalbert pedala no Grangiro



Entre centenas de ciclistas, um gigante do esporte mundial se destacou. Campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei, Nalbert pedalou com o pelotão da categoria Esporte (42 km) e engrandeceu o evento ao estrear na modalidade mountain bike na etapa de Búzios do Grangiro.



"Foi maravilhoso. Pedalar no Grangiro foi uma experiência incrível. Teve trilha, teve montanha, asfalto, praia, tudo. Diferentes percursos durante a prova, muitas variações, mas tudo muito bem sinalizado, organizado, com ótima estrutura. Fiquei apaixonado, percurso aprovadíssimo. Foi tudo nota 10", analisou o multicampeão.



Nalbert participou ainda do plantio de mudas de árvores na região de Búzios, realização do Grangiro em parceria com a patrocinadora Betano e com o Clube Aretê Búzios, durante o final de semana. A ação compensa a emissão de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, tornando a etapa carbono neutro e engajado com a causa climática e em políticas socioambientais, assim como todos os projetos assinados pela Effect Sport, agência organizadora do Grangiro.