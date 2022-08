Karim Benzema - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Karim Benzema

Publicado 09/08/2022 19:01

Rio - Karim Benzema comentou sobre sua evolução como atleta após a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Em coletiva na véspera do duelo pela Supercopa da Uefa diante do Frankfurt, o francês contou sobre o que mudou em seu jogo.



"Desde a saída de Cristiano Ronaldo, marquei mais gols, isso é certo. Mas quando ele estava, eu dava mais assistências, fazia outro trabalho. Sabia que poderia fazer mais e quando ele saiu, assumi que precisava mudar o jogo."

O camisa nove afirmou que fez sua melhor temporada da vida em 2021/2022, mas se esquivou da pergunta sobre o prêmio de melhor jogador do mundo.

"Foi o melhor ano da minha carreira. Mas estou preparado para fazer um ainda melhor. Não penso nisso (prêmio de melhor do mundo), mas sim em dar o máximo por este clube a cada ano. Fiz uma temporada muito boa, mas o "melhor do mundo" é para outras pessoas. Estou focado em mim.", disse.

Nesta quarta-feira, o Real Madrid encara o Frankfurt, na Finlândia, em busca do título da Supercopa da Uefa. O clube merengue estreia no Campeonato Espanhol diante do Almería, no domingo.