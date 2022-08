Walter Casagrande Jr. - Foto: Reprodução/Flow Sport Club

Walter Casagrande Jr.Foto: Reprodução/Flow Sport Club

Publicado 09/08/2022 20:19 | Atualizado 09/08/2022 20:20

Rio - Os dois gols marcados por Erling Haaland na vitória do Manchester City sobre o West Ham, na estreia da Premier League, no último domingo, impressionaram Walter Casagrande Jr. Durante o programa “Cartão Vermelho #23” nesta terça-feira (9), o comentarista afirmou que os Citizens podem conquistar a Champions League com o norueguês no ataque. Além disso, o ex-jogador o comparou com Adriano Imperador, ídolo do Flamengo, em seu início de carreira na Europa.

"Eu acho que ele pode se transformar no melhor centroavante dos últimos anos do futebol mundial. Porque ele tem a força, que ninguém tinha. Sabe quem é o Haaland? Para resumir, é o Adriano. Um centroavante forte, canhoto, com velocidade e que não tem medo", afirmou Casagrande.

"O objetivo do Haaland é fazer gols, ele não está nem aí se domina direito ou se sai para a tabela. Quando a jogada é desenhada, e ele é muito inteligente, ele consegue propor, ele parte para cima do goleiro, ele dá o tapa, chuta forte, se joga na bola", completou o comentarista, que afirmou que o City tem capacidade de conquistar a Champions League com Haaland no ataque do time inglês.