Neymar em ação pela Seleção - AFP

Neymar em ação pela SeleçãoAFP

Publicado 09/08/2022 21:42

Rio - Estrela da seleção brasileira e do PSG, da França, Neymar foi anunciado como o novo embaixador da Budweiser nesta terça-feira (9). O atacante, de 30 anos, fará participações em ações comerciais, além da campanha para a Copa do Mundo do Catar, que será realizada em novembro.

A primeira ação da campanha foi anunciada nesta terça, com a intenção de relacionar Neymar e Budweiser. A presidente da marca no Brasil, Carolina Caracas, destacou a satisfação pela parceria com o craque brasileiro.

"A Budweiser tem o Brasil como um de seus principais mercados globalmente e, quando falamos em Copa do Mundo, não tem como não falar de Seleção Brasileira e Neymar Jr. A parceria com Neymar vai nos ajudar a fazer a nossa campanha de Copa do Mundo ainda maior e conectada com nosso público alvo", relatou Carolina Caracas.

Além da mandatária, Neymar fez questão de exaltar a nova parceria com a Budweiser. O atacante comentou sobre a importância deste ano para o legado de sua carreira.

"Estou muito orgulhoso pela parceria com a Budweiser para transformar sonhos em realidade em um ano importante para mim e para o futebol mundial", afirmou Neymar.

Apesar do consumo de bebidas alcóolicas ser restrito no Catar, a venda não será proibida e deve acontecer em locais específicos.