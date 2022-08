Gerson - Olympique / Divulgação

GersonOlympique / Divulgação

Publicado 09/08/2022 20:21

Rio - Especulado no Flamengo, o atacante Alexis Sánchez está de casa nova. Após rescindir com a Inter de Milão, o jogador, de 33 anos, acertou sua ida para o Olympique de Marselha, da França. O jogador passará por exames médicos ainda nesta semana, e assinará por duas temporadas com a equipe do meio-campista Gerson.

Alexis Sánchez AFP

Assim como fez com Arturo Vidal, a Inter de Milão pagou uma compensação financeira para se despedir do atacante chileno, que possuia um dos maiores salários do clube, e não estava mais nos planos do técnico Simone Inzaghi.

Recentemente, o VP de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz chegou a ser perguntado, após a coletiva de apresentação de Arturo Vidal, se o Flamengo teria alguma conversa com o jogador. Na ocasião, o dirigente negou qualquer inicio de negociação.

Com a sua transferência, Sánchez chega ao nono clube de sua carreira. O jogador, que é cria da base do Cobreloa, do Chile, também defendeu o Colo-Colo e o River Plate, antes de se despedir da América do Sul e migrar rumo à Europa. No Velho Continente, o atacante defendeu a Udinese, da Itália, o Barcelona, da Espanha, o Arsenal, da Inglaterra, o Manchester United, e, enfim, a Inter de Milão.