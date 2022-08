Jô - Divulgação / Corinthians

JôDivulgação / Corinthians

Publicado 09/08/2022 21:15

Rio - O Ceará anunciou na noite desta terça-feira a contratação do atacante Jô. O jogador, de 35 anos, deixou o Corinthians após ser flagrado em um pagode, durante período que estava lesionado. A última partida do veterano aconteceu em maio desde ano pela primeira fase da Libertadores.

JÔ É DO VOZÃO!



Campeão da Copa das Confederações 2013 pela Seleção Brasileira e com passagens pelo Manchester City, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, entre outros clubes, o centroavante é a mais nova contratação alvinegra para a temporada. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/b0uc7Bmdom — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 9, 2022

Na atual temporada, Jô atuou em 19 partidas e fez quatro gols. Esta havia sido sua terceira passagem pelo Corinthians. O atacante foi revelado pelo Timão, depois retornou em 2017 para ser campeão brasileiro e acabou vendido ao futebol chinês. Em 2019, ele novamente acertou com o Alvinegro Paulistano.

Além do Corinthians, Jô também viveu grande momento no Atlético-MG sendo campeão da Libertadores em 2013. A grande fase o fez ser convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. O atacante também passou por Internacional, pelo CSKA, da Rússia, pelo Everton e pelo Manchester City, da Inglaterra.