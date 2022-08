Luto - Reprodução

Publicado 10/08/2022 11:58

Ídolo do Benfica, Fernando Chalana morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 63 anos, em Portugal. Em comunicado no site oficial das Águias foi lembrado o histórico e a ligação do ex-atacante com o clube. Nas redes sociais também foram feitas homenagens. A causa da morte não foi divulgada.

Fernando Chalana morreu aos 63 anos Foto: Divulgação/Benfica

"Um dos grandes e eternos nomes da Mística do Sport Lisboa e Benfica, ingressou no Clube aos 15 anos e representou-o, primeiro como jogador, durante 13 épocas (1974-1984 e 1987-1990), e depois, durante largos anos, como elemento técnico ligado ao futebol. Natural do Barreiro, onde nasceu no dia 10 de fevereiro de 1959, Fernando Chalana vestiu oficialmente o Manto Sagrado pela primeira vez no dia 7 de março de 1976, com apenas 17 anos e 25 dias. Até àquela data, nunca ninguém tão jovem havia atuado na 1.ª Divisão portuguesa.", publicou o Benfica em seu site oficial.



Fernando Chalana foi também uma das estrelas da seleção portuguesa a brilhar no Campeonato Europeu de 1984, disputado na França. Presidente do Benfica, Rui Costa lamentou a morte do ídolo do encarnado e destacou sua importância para o futebol.

"É um dia muito triste para toda a nação benfiquista, diria até para todos os amantes do futebol. É ver partir um dos maiores gênios do futebol nacional e dos maiores símbolos do clube, que terá, com toda a certeza, um lugar na história do clube para todo o sempre, por tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que foi", comentou Rui Costa à BenficaTV.



Fernando Chalana, o nosso Pequeno Genial, faleceu, aos 63 anos, na madrugada desta quarta-feira, 10 de agosto. pic.twitter.com/uWUGZzgWVe — SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2022