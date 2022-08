Cristiano Ronaldo - AFP

Cristiano RonaldoAFP

Publicado 10/08/2022 11:18

O vestiário do Manchester United está insatisfeito com algumas atitudes e deseja a saída de Cristiano Ronaldo, de acordo com o "The Sun". Mesmo com toda identificação e amizade com algumas peça do elenco, o craque português perdeu o prestígio interno.

"Está realmente começando a incomodar muitos jogadores agora. Ele tem seus aliados no elenco, mas muitos estão fartos com como ele está lidando com as coisas", disse uma fonte ao jornal inglês.

Um ano após seu retorno aos Red Devils, Cristiano Ronaldo já indicou sua vontade de sair. O astro português, que ainda não recebeu proposta considerada agradável, deseja disputar a próxima edição da Champions League.

Além disso, o jogador não participou do período de pré-temporada nas viagens por Ásia e Oceania. O atacante deixou o técnico Erik ten Hag insatisfeito após sair do amistoso contra o Rayo Vallecano antes mesmo do fim da partida ao ser substituído.