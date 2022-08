Mbappé em treino do PSG nesta quarta-feira (10) - Divulgação: Paris Saint-Germain

Publicado 10/08/2022 13:35

O atacante do Paris Saint-Germain Mpappé se recuperou de um problema muscular e voltou nesta quarta-feira a participar dos treinos com o elenco no Centro de Treinamento Camp des Loges. Ele ainda não disputou uma partida oficial pelo PSG na temporada de 2022-23.

Suspenso, Mpappé ficou fora da conquista da Supercopa da França, com a goleada por 4 a 0 sobre o Nantes, no domingo (31). E, na estreia pelo Campeonato Francês, não participou da vitória por 5 a 0 diante do Clermont, no último sábado, por um desconforto muscular.

Para retornar aos gramados, o atacante passou por cerca de quatro dias sob atendimento médico e trabalho adaptado. Agora, a perspectiva é que ele esteja disponível para o jogo de sábado contra o Montpellier, no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada da liga francesa.