Richard em ação pelo Ceará - Stephan Eilert /ceara

Richard em ação pelo CearáStephan Eilert /ceara

Publicado 10/08/2022 12:41

Ex-Fluminense e atualmente no Ceará, Richard está fora do duelo decisivo com o São Paulo, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O volante foi liberado pelo clube após a morte do irmão Ryan Coelho na madrugada desta quarta-feira (10), após passar mal durante partida de futsal.

Ryan tinha 19 anos e jogava pelo Itamaraty contra o Diamantina, Taça Paraíso Futsal. Ele passou mal e pediu para sair do jogo. No banco de reservas, começou a ter convulsões e foi levado primeiro à UPA por uma enfermeira que o atendeu, já que a ambulância estava em outro atendimento. No local, o jovem teve uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhado à Santa Casa de São Sebastião do Paraíso (MG), mas não resistiu.



O enterro de Ryan será no início da tarde desta quarta-feira. O Ceará se solidarizou com Richard e família.