Sánchez irá usar a camisa 70 no Olympique de MarselhaFoto: Divulgação/Olympique de Marselha

Publicado 10/08/2022 15:23

Na manhã desta quarta-feira, o atacante Alexis Sánchez foi apresentado no Olympique de Marselha. O chileno, de 33 anos, foi anunciado na última terça, após rescindir contrato com a Inter de Milão. Em coletiva de imprensa, ele exaltou a história do clube e o definiu como o "maior da França".

"Me disseram que era um clube com uma história muito grande. É o maior clube francês. Joguei com alguns dos meus novos companheiros de equipe quando estava no Arsenal. Mal posso esperar para conhecer os outros", comentou Sánchez.

O atacante revelou que o motivo de deixar a Inter de Milão para jogar na Ligue 1 foi um "desafio pessoal", uma vez que já atuou por outras grandes ligas europeias, como na Itália, Espanha, pelo Barcelona, e Inglaterra, pelo Arsenal.

"É um desafio pessoal. Já joguei em Itália, Espanha e Inglaterra. Não sei se conhecem o Lucien Agoumé, mas ele me falou muito sobre o Olympique de Marselha. Eu disse para mim mesmo: "Por que não vem aqui?". E jogar na Liga dos Campeões é sempre muito bonito. Quero sempre ganhar. Espero ganhar um troféu aqui também", disse.

Sánchez ainda falou sobre a oportunidade de jogar em um clube em que atuaram velhos conhecidos da seleção chilena, como os técnicos argentinos Marcelo Bielsa e Jorge Sampaoli. Além disso, ele falou também sobre a pressão para colocar um fim na hegemonia do PSG no Campeonato Francês.

"Não tive a oportunidade de conversar com eles agora, mas Sampaoli e Bielsa são dois treinadores incríveis. Estão sempre 100%. No Chile, aprendemos muito com eles. Gosto da pressão. Gosto que as coisas sejam difíceis para facilitar. Isso me leva a melhorar. Nos meus antigos clubes, aprendi a administrar tudo isso. Já vi muita qualidade no Olympique de Marselha. Adorei ver a vitória por 4 a 1 sobre o Reims, no último domingo", concluiu.