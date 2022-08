Gerard Piqué negocia a renovação de contrato com o Barcelona - Foto: LLUIS GENE / AFP

Publicado 11/08/2022 10:54

Apesar das contratações de Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessie e Christensen, o Barcelona segue com dificuldades financeiras. Tanto que Gerard Piqué, um dos mais antigos do elenco, ofereceu-se para jogar de graça e ajudar o clube a cumprir o Fair Play Financeiro. A informação é do jornal 'As'.

O zagueiro espanhol, que na temporada passada aceitou redução salarial, negocia a renovação de contrato e teria feito a proposta após se encontrar com o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Entretanto, o dirigente não aceitou.



Ainda assim, Piqué terá redução drástica do salário para se readequar à nova necessidade do Barcelona, que não pode inscrever os reforços para a temporada enquanto não reduzir a folha salarial para cumprir o exigido pelo Fair Play Financeiro. O clube corre contra o tempo para resolver o problema nesta semana e contar com os cinco jogadores na estreia pelo Campeonato Espanhol, no sábado contra o Rayo Vallecano.