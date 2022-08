Deyverson fez uma simulação bizarra em sua estreia pelo Cuiabá - Reprodução/Premiere

Publicado 14/08/2022 14:49

Rio - Ex-Palmeiras, o atacante Deyverson, autor do gol do título da Libertadores de 2021 em cima do Flamengo, protagonizou uma cena bizarra no último sábado (13). O jogador, que atualmente defende o Cuiabá, fez uma simulação exagerada após ser tocado na cabeça por Elton, do Juventude. O vídeo viralizou nas redes sociais, e muitos torcedores criticaram a atitude do atleta. Confira:

Silêncio! Deyverson atuando. pic.twitter.com/3XxyZgRcDC — Cornetinha (@cornetacaipira) August 14, 2022 No entanto, esta não foi a primeira grande simulação de Deyverson no confronto com o Cuiabá. Pouco depois do lance com Elton, o jogador sofreu uma falta de Vitor Leque, que acabou sendo expulso. Porém, o árbitro Marielson Alves da Silva consultou o VAR, e retirou o cartão vermelho do centroavante da equipe gaúcha, entendendo que o atacante do Cuiabá valorizou o lance. Confira:

Vitor Leque, do Juventude, tinha sido expulso após este lance com o Deyverson.



Vitor Leque, do Juventude, tinha sido expulso após este lance com o Deyverson.



Aí o árbitro olhou a imagem no VAR, entendeu que o atacante do Cuiabá valorizou, tirou o vermelho e mostrou o amarelo. #BrasileirãoSerieA pic.twitter.com/VBss2c7mC2 — Goleada Info (@goleada_info) August 14, 2022 Vale lembrar que, na final da Copa Libertadores de 2021, contra o Flamengo, Deyverson protagonizou outra cena bizarra. Enquanto estava voltando para seu campo de defesa, o jogador recebeu um pequeno empurrão do árbitro argentino Néstor Pitana, e acabou caindo no chão. O lance viralizou no mundo inteiro, e gerou diversas críticas. Em entrevista ao "Mais Você", o jogador comentou sobre a atitude na decisão do torneio continental.

"Foi para ganhar tempo e deixar meus companheiros darem uma respirada. Eu pensei: 'vou dar uma de Deyverson aqui e dar uma caidinha'. Mas achei que tinha sido alguém do Flamengo, não tinha visto que era o árbitro. Ele até me pediu desculpas", brincou Deyverson.