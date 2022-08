Troféu do Brasileirão de 2022 tem forte favorito - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/08/2022 11:16

Com a goleada de 5 a 0 sobre o Athletico-PR, o Flamengo assumiu o segundo lugar do Brasileirão e está a nove pontos do líder Palmeiras. Entretanto, apesar do pulo na tabela, o Rubro-Negro segue com pouca chance de título: 7%, segundo o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia. Já o clube paulista tem 81%.

Na rodada passada, o Flamengo tinha 6% e esse número subiu pouco devido a mais uma vitória do Palmeiras. Essa porcentagem pode crescer no próximo fim de semana, quando os dois clubes se enfrentam em confronto direto.



E o Fluminense, que perdeu por 3 a 0 para o Internacional no Beira-Rio, caiu para o quarto lugar na tabela, ficou a 10 pontos do líder e viu sua chance de título despencar de 8% para somente 3% ao fim da 22ª rodada do Brasileirão.



Já na parte de baixo da tabela, o Botafogo teve aumento no risco de rebaixamento: na semana passada era de 15% e agora passou para 17% com mais um empate em casa, desta vez com o Atlético-GO (0 a 0).