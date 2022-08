Neymar e Mbappé: clima não é dos mais leves no PSG - STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Publicado 15/08/2022 12:21

Apesar da goleada por 5 a 2 sobre o Montpellier, o clima esquentou no PSG devido à rápida discussão entre Neymar e Mbappé para definir quem cobraria um pênalti. A diretoria do clube parisiense resolveu interferir e marcou uma reunião com os dois jogadores e o técnico Christophe Galtier para tratar do assunto, segundo notícia do jornal francês 'L'Équipe'.

O objetivo é resolver a polêmica que se formou após Mbappé, que perdeu um pênalti minutos antes, tentar cobrar novamente após Neymar pegar a bola. O brasileiro, que antes tinha oferecido a Messi, não aceitou, cobrou e fez o gol.



Para completar, após o jogo, Neymar curtiu uma postagem em rede social criticando Mbappé pela postura e também pelo fato de haver uma possível preferência pelo francês ser o cobrador oficial de pênaltis nesta temporada.



Além disso, Mbappé, que fez a primeira partida oficial contra o Montpellier, teve uma postura muito criticada por torcedores e imprensa, ao dar as costas para a bola e desistir de um contra-ataque após não receber o passe. Por outro lado, Neymar mais uma vez teve boa atuação ao fazer dois gols e dar uma assistência.