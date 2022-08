João Pedro comemora o gol que deu a vitória ao Watford na estreia da Championship - Divulgação/Watford

Publicado 15/08/2022 14:53

Revelado pelo Fluminense, o atacante João Pedro, de 20 anos, do Watford, da Inglaterra, entrou na mira do Newcastle, que fez uma proposta milionária pelo jogador. De acordo com a 'Sky Sports', o novo rico do futebol inglês, ofereceu 20 milhões de libras (R$ 123 milhões) pelo brasileiro, mas a oferta foi recusada.

O Watford considera João Pedro o seu principal jogador e não pretende vendê-lo nesta janela de transferências. Atualmente o clube disputa a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra. Na estreia da competição, o atacante e camisa 10 marcou o gol da vitória sobre o Sheffield United.

A tendência é de que O Newcastle faça uma nova investida por João Pedro, que tem tudo para ser uma das maiores vendas do Watford. A maior transação feita pelo clube foi a de Richarlison, que foi negociado com o Everton, também da Inglarerra, por 45 milhões de libras, em 2018. Por ser o clube formador, o Fluminense poderá lucrar caso o atacante seja vendido.

Caso o Watford permaneça irredutível, o Newcastle vai atrás de Conor Gallagher, do Chelsea. O meia de 22 anos esteve emprestado ao Crystal Palace na temporada passada e atualmente é reserva nos Blues.