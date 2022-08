Troféu do Brasileirão: para quem será entregue em 2022? - Divulgação

Troféu do Brasileirão: para quem será entregue em 2022?Divulgação

Publicado 15/08/2022 13:50

A CBF confirmou, nesta segunda, ajustes na tabela da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre Fluminense e Palmeiras, no Maracanã, agora será no sábado, dia 27 de agosto, às 19h. Já o clássico entre Botafogo e Flamengo será disputado no domingo, 28 de agosto, às 11h no Nilton Santos.

Anteriormente, a tabela previa o jogo entre Fluminense e Palmeiras no domingo, dia 28. Contudo, como o time paulista entrará em campo no dia 30, pela Libertadores, a CBF precisou fazer a mudança para preservar intervalo regulamentar entre as partidas do clube.

Assim, o jogo entre Botafogo e Flamengo, também no Rio de Janeiro, precisou ter a data alterada. Nos dois casos, os locais da partidas foram mantidos: Maracanã e Estádio Nilton Santos, respectivamente.