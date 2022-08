Taça da Libertadores - Divulgação/Conmebol

Taça da LibertadoresDivulgação/Conmebol

Publicado 15/08/2022 14:48

Rio - A final da Copa Libertadores da América, prevista para ser disputada no dia 29 de outubro, em Guayaquil, pode mudar de lugar em breve. Isto porque, a cidade equatoriana está em estado de emergência, por conta da grande violência no local. Neste domingo (14), uma explosão matou cinco pessoas e deixou ao menos 26 feridos. Segundo o ministro do interior do Equador, Patricio Carillo, a violência é uma "declaração de guerra ao Estado", feita por gangues locais.

A Conmebol ainda não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, segundo apuração da reportagem do Jornal O Dia, a entidade já tem dois lugares em mente para levar a decisão, caso não possa ser disputada em Guayaquil. O primeiro deles é Córdoba, na Argentina, local da final da Copa Sul-Americana. Por outro lado, a entidade também analisa uma cidade colombiana, para poder reaproveitar algumas estruturas da Copa América Feminina deste ano.

Nas redes sociais, muitos torcedores pediram a decisão em Brasília, por conta da possibilidade de dois times brasileiros decidirem o título. Porém, a chance disto acontecer é mínima. A final da Copa Sul-Americana seria, a princípio, no Estádio Mané Garrincha, mas, por conta da proximidade com as eleições presidenciais, a Conmebol decidiu mudar o local, e optou por sediar a decisão em Córdoba, na Argentina. Vale lembrar que a final da Libertadores será um dia antes do segundo turno das eleições.

Enquanto a entidade Sul-Americana ainda não toma uma decisão, a final da Libertadores segue marcada para o dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. Palmeiras e Athletico-PR disputam a primeira semifinal, enquanto Flamengo e Vélez Sarsfield, da Argentina, brigam do outro lado.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sobre supervisão de Hugo Perruso.