Neto disse que Neymar foi injustiçado em polêmica com Mbappé - Reprodução / Band; Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 15/08/2022 19:29

Rio - A polêmica envolvendo Neymar e Kylian Mbappé no PSG vem sendo um dos principais assuntos das redes sociais nos últimos dias. Nesta segunda-feira (15), foi a vez do ex-jogador Neto comentar sobre o assunto, e sair em defesa do atacante brasileiro.

"Olha o que está acontecendo no Paris Saint-Germain. Eu achava: ‘Olha o Mbappé, que coisa, quis ficar na França…’. Pô, ele colocou um negócio que tem que bater pênalti. Ele que vá pra casa do carvalho, pra casa da mãe dele, que se exploda. Se fosse o Neymar que estivesse fazendo isso, eu estaria acabando com o Neymar. O Neymar fez dois gols, e o cara (Mbappé) parou em uma jogada de contra-ataque. Se fosse o Neymar, a gente estaria acabando com ele. Para o Mbappé, é uma notícia só e jornalística. Então, a gente é muito injusto e eu falo isso por mim", disse o ex-jogador, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Neto aproveitou, ainda, para defender o estilo marrento de Gabigol, mostrando que, no seu ponto de vista, o atacante do Flamengo tem um comportamento diferente de Mbappé. O ex-jogador ainda comparou o camisa nove do Rubro-Negro com Yuri Alberto, do Internacional.

"Ficam pegando no pé do Gabigol porque ele é marrento. Eu prefiro o Gabigol marrento do que o Yuri Alberto com 0 gols, 0 assistências, um chute no gol e oito jogos sem fazer gol", comentou Neto.