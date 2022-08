Eguinaldo em lance na partida entre Vasco da Gama e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro B no Estadio Sao Januario em 31 de julho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Eguinaldo em lance na partida entre Vasco da Gama e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro B no Estadio Sao Januario em 31 de julho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVGDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 15/08/2022 17:47 | Atualizado 15/08/2022 17:56

O técnico Ramon Menezes convocou, nesta segunda-feira (15), a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o Torneio do Uruguai, em Punta del Leste, entre os dias 4 e 11 de setembro. Na lista de 23 jogadores, cinco são do Rio de Janeiro, com destaque para o atacante Eguinaldo, que vem se destacando no time profissional do Vasco.

O Cruz-Maltino também estará representado por outro atacante, Erick Marcus, que ainda integra a equipe sub-20. O Flamengo teve o goleiro Kauã convocado, o Fluminense o meio-campista Alexsander, enquanto o Botafogo cederá o centroavante Matheus Nascimento, que já faz parte do elenco profissional do Glorioso.

No quadrangular, o Brasil vai enfrentar o Uruguai, a Argentina e o Uzbequistão. O Torneio do Uruguai é mais uma etapa de preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro. A competição dá vaga par o Mundial Sub-20, que será realizado na Indonésia, no segundo semestre de 2023

CONVOCADOS PARA O TORNEIO DO URUGUAI

GOLEIROS

Caique - Palmeiras

Kauã - Flamengo

Mycael - Athletico

LATERAIS

Arthur - América/MG

João Moreira - São Paulo

Patryck - São Paulo

Thauan Lara - Internacional

ZAGUEIROS

Beraldo - São Paulo

Douglas Mendes - RB Bragantino

Robert Renan - Corinthians

Weverton - Cruzeiro

MEIO-CAMPISTAS

Alexsander - Fluminense

Juninho - Athletico

Ronald - Grêmio

Ryan - Corinthians

Nathan Ribeiro - Grêmio

ATACANTES

Ângelo - Santos

Eguinaldo - Vasco

Erick Marcus - Vasco

Giovane - Corinthians

Giovani - Palmeiras

Matheus Nascimento - Botafogo

Marquinhos - Arsenal/ING