Karoline Lima posa com Luva de Pedreiro na EspanhaReprodução Internet

Publicado 15/08/2022 17:16

Karoline Lima agitou as redes sociais no último sábado após posar ao lado de Luva de Pedreiro numa boate na Espanha. Após diversas especulações de fãs e internautas, a influenciadora decidiu gravar um vídeo para situar os seguidores sobre o encontro.

"Como vocês sabem, eu saí no sábado pela primeira vez depois de 300 mil anos. Estávamos lá dançando e vi Luva de Pedreiro. A gente já se seguia nas redes sociais. Eu nunca tinha falado com ele, mas a gente se cumprimentou e postei uma foto com ele", declarou Karoline.

"Eu postei uma foto com o menino. Foi só isso. Pelo amor de Deus. Não vai queimando minha vida de solteira. Não estou com ninguém. Se tivesse, estava mais do que certa. Estou solteira e não devo nada para ninguém", completou.

Luva de Pedreiro está na Europa para cumprir compromissos de trabalho e Karoline Lima mora na Espanha. A influenciadora agitou as redes sociais nas últimas semanas após anunciar o término com Éder Militão, jogador do Real Madrid.