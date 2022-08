Ezequiel Cirigliano foi preso por tentar roubar casa - Foto: Reprodução

Ezequiel Cirigliano foi preso por tentar roubar casaFoto: Reprodução

Publicado 15/08/2022 15:59

Nesta segunda-feira, o ex-jogador do River Plate, Ezequiel Cirigliano foi preso por tentativa de roubo a uma casa no bairro de Caseres, na cidade de Tres de Febrero, na Argentina. Ele estava armado e realizou disparos, segundo a polícia local. Detido, Cirigliano é acusado de porte ilegal de armas e invasão a domicílio.

Cirigliano já tinha passagem pela polícia. Em 2015, ano em que o River Plate venceu a Libertadores, ele foi detido por dirigir bêbado um veículo sem registro. Ele também resistiu à prisão na ocasião. Por causa do episódio, o jogador foi afastado do clube.

Atualmente com 30 anos, Cirigliano surgiu como promessa do River Plate e chegou a jogar no Verona, da Itália. Depois, começou a rodar por clubes pelo mundo, como Dallas (EUA), Tigre, Tucumán, Zacatepec (México), San Luis de Quillota e Godoy Cruz, da Argentina.

Em fevereiro, foi reportado pela imprensa argentina que Ezequiel havia acertado com o Cynthialbalonga Calcio, da quarta divisão da Itália.

O jogador também teve passagens pelas seleções de base da Argentina e disputou o Sul-Americano e o Mundial sub-17 em 2019.