Adèle Milloz realizava um treinamento na cordilheira de Mont Blanc, na FrançaArquivo Pessoal

Publicado 15/08/2022 14:03

Morreu aos 26 anos a ex-campeã mundial de esqui Adèle Milloz. Ela realizava um treinamento na cordilheira de Mont Blanc, na França. Além da atleta, uma outra mulher de 30 anos também veio a óbito no acidente fatal na última sexta-feira (12). Os corpos de Adèle e da guia foram encontrados por alpinistas.

A esquiadora francesa treinava para se tornar guia no local quando sofreu o acidente. Neste ano, o alpinismo na região tornou-se muito perigoso, por conta da onda de calor que assola o continente europeu.



De acordo com a polícia local, o motivo das mortes ainda estão sendo investigados, contudo, a hipótese de que o acidente foi causado por quebra de rochas foi descartada.



Segundo informações do jornal "Times", o incidente aconteceu quando as duas mulheres caíram durante a tentativa de chegar ao cume de Aiguille.

Adèle Milloz iniciou sua trajetória no esqui aos seis anos de idade. Como profissional, venceu títulos mundiais, europeus e nacionais, e parou em 2019. Após a aposentadoria, vinha se dedicando em treinamentos para se tornar guia.