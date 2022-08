Casemiro com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez - Divulgação/Real Madrid

Publicado 16/08/2022 13:44

Rio - Titular da seleção brasileira e um dos jogadores mais vitoriosos da história do Real Madrid, o volante Casemiro pode estar de saída do clube espanhol. De acordo com o jornal "Marca", o Manchester United tem interesse na contratação do atleta brasileiro. O meia tem contrato até o meio de 2025 com o atual campeão europeu.

Segundo a publicação, poderia pesar a favor da saída de Casemiro o fato de o Real ter outras opções que podem realizar a função como Kroos, Camavinga, sem contar Tchouameni, que acabou de ser contrato. Porém, o técnico Carlo Ancelotti não teria o desejo de se desfazer do jogador.

Revelado pelo São Paulo, Casemiro foi contratado pelo Real Madrid em 2012, o jogador teve uma passagem pelo Porto em 2014 e retornou ao clube espanhol no ano seguinte. O volante, de 30 anos, disputou a Copa de 2018 e deverá ser chamado novamente por Tite para estar no Catar.