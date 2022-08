Daniel Alves celebra estreia pelo Pumas - Foto: Divulgação/Pumas

Publicado 16/08/2022 11:53

Após deixar o Barcelona, o lateral-direito Daniel Alves chegou ao Pumas, do México, no fim de julho com status de maior contratação do clube. Maior campeão do futebol, o brasileiro de 39 anos atuou em apenas três partidas pelo time e já foi alvo da imprensa por conta das atuações abaixo do esperado.

"Eu considerava que Daniel Alves não poderia ser titular após partidas acumuladas e uma viagem tendo 39 anos. É uma lenda, fora de série, maior ganhador de títulos do futebol. Mas seu presente é o que vemos. Não temos medo de dizer. Jogou todos os minutos de todas as partidas, é titular e não é substituído. Nem quando não consegue mais se mover", disse o ex-zagueiro da seleção Paco Gabriel de Anda, um dos comentaristas da ESPN do México sobre o brasileiro, que completou:

"Mas não é culpa do Daniel Alves. Ele é parte do problema. Não se transformou em parte da solução. Diziam que Dani Alves era a melhor contratação, que ele daria um salto de qualidade ao Pumas. O 'boom' de Daniel Alves vai durar duas partidas e já acabou. O Pumas tem que reverter essa situação", pontuou.

No último jogo da Liga, o Pumas foi derrotado pelo América por 3 a 0. Por conta de um erro na origem do primeiro gol do adversário, a imprensa mexicana já havia reclamado da forma que Daniel Alves vinha atuando nas partidas e analisaram o peso do brasileiro nas partidas.

"Você vê a partida e pergunta: quem marca? Quem se sacrifica? Dos três do ataque e mais o Daniel Alves. Chegou o momento que o técnico tem que dizer: Dani, pode ficar chateado, me perdoe, mas eu sou o técnico e você vai sair. Vamos colocar alguém que se sacrifique", concluiu.