Felipe Melo rasgou elogios ao Flamengo, mas reforçou torcida para o Vélez na LibertadoresMailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 16/08/2022 19:54

Rio - O volante Felipe Melo, do Fluminense, já havia revelado que torcerá para o Vélez Sarsfield no duelo com o Flamengo, pela Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira (16), o jogador comentou sobre como o clube argentino deve se portar, mas aproveitou para rasgar elogios ao Rubro-Negro, dizendo ser o melhor elenco do continente.

“Flamengo é uma equipe que gosta de jogar futebol. Para mim, é o melhor elenco da América do Sul, a melhor equipe. Nós enfrentamos o Flamengo pela Taça Guanabara, no Campeonato Carioca. Não deixamos eles jogarem. É uma equipe que gosta da bola, e quando não tem a bola e é atacado, se sente incomodado. É um time que joga igual no estádio do Vélez e no Maracanã. Tem que trabalhar muito e correr em dobro", disse Felipe Melo, em entrevista ao DSportsRadio, da Argentina.

Mesmo elogiando o Clube da Gávea, Felipe Melo voltou a afirmar a sua torcida para a equipe argentina garantir a vaga na grande decisão da Libertadores, e falou, ainda, sobre a possibilidade de estar no Maracanã no confronto entre as equipes.

"Fluminense e Vélez Sarsfield são coirmãos. Contra o Flamengo, às vezes ganhamos e quebramos tudo (risos). Não sei se posso estar por que não sei se vamos estar aqui (Rio de Janeiro)", finalizou o volante de 39 anos.