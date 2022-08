Renato Gaúcho - Alexandre Vidal

Publicado 16/08/2022 17:50

Rio - Em busca de um substituto para Marquinho Santos, que deixou o comando da equipe após a derrota para o Fortaleza, o Ceará buscou nomes de peso na sua primeira abordagem no mercado. Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo e Renato Gaúcho foram procurados pelo Vôzão. As informações são do portal "globoesporte.com".

O treinador campeão carioca pelo Fluminense recusou o convite, porque encerrou sua carreira como técnico. Ele deseja trabalhar em outra função no futebol. Já Luxa declinou por opções pessoais. Por fim, o ex-técnico do Flamengo, atual vice-campeão da Libertadores, só quer trabalhar em 2023.

Outros nomes importantes foram procurados pelo Ceará como Sylvinho, ex-técnico do Corinthians, e Odair Hellmann, que passou por Internacional e Fluminense. No entanto, os treinadores também optaram por não aceitar o convite do clube nordestino.