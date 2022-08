Di María em estreia pela Juventus - Foto: Divulgação/Juventus

Publicado 16/08/2022 16:11

Estreante, Di María marcou um gol e deu uma assistência na vitória da Juventus por 3 a 0 sobre o Sassuolo, na última segunda-feira, em partida válida pelo Campeonato Italiano. No entanto, o jogador deixou os gramados com dores na coxa esquerda e precisou fazer exames.

Em avaliação nesta terça-feira, foi constatada uma lesão de baixo grau no músculo adutor, que deverá deixar Di María ausente por 20 dias, de acordo com o veículo "La Gazzetta dello Sport". Por isso, o jogador poderá desfalcar a Velha Senhora pelos próximos quatro jogos. Mesmo assim, ele será reavaliado no prazo de 10 dias.



Após sete temporadas no Paris Saint-Germain, Di María foi uma das grandes contratações da Juventus na janela de transferências. O clube também contratou nomes como o francês Pogba e o brasileiro Bremer.