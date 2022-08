UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

Publicado 16/08/2022 15:01

Rio - Os lutadores que fazem a principal luta do UFC 278 já estiveram frente a frente em um momento bem diferente de suas carreiras. Para entender melhor, é necessário entrar no túnel do tempo e voltar a dezembro de 2015, data do primeiro duelo entre os dois. Na ocasião, Kamaru Usman subia pela primeira vez no octógono após ter vencido o reality show ‘The Ultimate Fighter’. Já Leon Edwards, fazia apenas a sua quarta luta pela organização. A vitória ficou com o nigeriano por decisão unânime dos juízes. A partir daí o resto é história: Usman subiu por outras 13 vezes no octógono, nunca mais foi derrotado no MMA, tornou-se campeão da categoria e faz agora a sua sexta defesa de cinturão. Por sua vez, o jamaicano também venceu todos os adversários e, atualmente, ocupa o segundo lugar no ranking da divisão. Os dois se reencontram em Salt Lake City, nos Estados Unidos, neste sábado, dia 20, valendo o cinturão dos meio-médios. O evento tem a transmissão do Combate, a partir das 18h30 (de Brasília).



A co-luta principal tem o mineiro Paulo “Borrachinha”, sexto do ranking entre os médios, que encara o americano Luke Rockhold, ex-campeão da categoria e que volta ao octógono após três anos sem lutar. Ainda no card principal, o José Aldo, embalado por três vitórias consecutivas pela divisão dos galos, enfrenta o georgiano Merab Dvalishvili, invicto a sete lutas.

Já o carioca Léo Santos, campeão do ‘The Ultimate Fighter Brasil 2’, mede forças com o americano Jared Gordon, pela categoria peso-leve. O card preliminar conta com mais dos brasileiros no octógono: o paraense Francisco Figueiredo tem pela frente o sueco Amir Albazi; e o carioca Daniel “Miojo” duela com americano Victor Altamirano.

UFC 278



CARD PRELIMINAR:

Peso-mosca: Daniel Miojo x Victor Altamirano

Peso-galo: Aori Qileng x Jay Perrin

Peso-mosca: Amir Albazi x Francisco Figueiredo

Peso-meio-médio: AJ Fletcher x Ange Loosa

Peso-mosca: Miranda Maverick x Shana Young

Peso-pena: Sean Woodson x Luis Saldaña

Peso-galo: Wu Yanan x Lucie Pudilova

Peso-leve: Léo Santos x Jared Gordon



CARD PRINCIPAL:

Peso-meio-pesado: Tyson Pedro x Harry Hunsucker

Peso-pesado: Marcin Tybura x Alexandr Romanov

Peso-galo: José Aldo x Merab Dvalishvili

Peso-médio: Paulo Borrachinha x Luke Rockhold

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Leon Edwards