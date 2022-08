Torcedores do Athletico vão lotar a Arena da Baixada - Foto: Divulgação/Athletico-PR

Publicado 16/08/2022 13:51

Nesta terça-feira, o Athletico-PR informou nas redes sociais que não há mais ingressos para o duelo com o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 21h30, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. Os bilhetes para os visitantes cariocas também foram esgotados.

Neste duelo da Copa do Brasil, não há vantagem, uma vez que o jogo de ida terminou com o placar zerado. O vencedor irá se classificar para a semifinal. Em caso de novo empate, a vaga será definida nas disputas de pênalti.

Na última rodada do Brasileiro, com equipes alternativas, Flamengo e Athletico-PR se encararam no Maracanã. O clube carioca levou a melhor e goleou por 5 a 0. Invicto há dez jogos com apenas dois gols sofridos, o Flamengo vive um bom momento na temporada e luta pelo título da Série A, da Copa do Brasil e da Libertadores.