Neymar e MbappéAFP

Publicado 16/08/2022 14:09

Neto saiu em defesa do atacante Neymar após a polêmica com o francês Kylian Mbappé no PSG. O ex-jogador e apresentador do programa "Donos da Bola", da Band, criticou a atitude do camisa 7 parisiense com o brasileiro.

"Neymar está focado, começou bem a temporada e bate pênalti melhor que o Mbappé, que por sinal é um mala do caramba. Mesmo com Copa do Mundo esse francês não chega perto do brasileiro. Vai pra casa do chapéu, meu irmão", disse Neto, em sua conta no Twitter.

No último fim de semana, o atacante teve a oportunidade de abrir o placar para o PSG, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. No fim da primeira etapa, a equipe teve nova oportunidade após o árbitro da partida diante do Montpellier assinalar nova penalidade, mas Neymar assumiu a batida e converteu com tranquilidade.

De acordo com relatos do jornalista Marcelo Bechler, o craque francês teria deixado o gramado extremamente irritado e, já nos vestiários, outros companheiros de grupo precisaram acalmar a situação.