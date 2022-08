Andersen e Darwin Núñez em disputa de bola entre Liverpool e Crystal Palace - PAUL ELLIS / AFP

Andersen e Darwin Núñez em disputa de bola entre Liverpool e Crystal PalacePAUL ELLIS / AFP

Publicado 16/08/2022 14:20

Zagueiro do Crystal Palace, Joachim Andersen divulgou nas redes sociais imagens de ameaças que recebeu em mensagens privadas após provocar a expulsão de Darwin Núñez, do Liverpool, no empate entre os dois clubes na segunda-feira (15), pelo Campeonato Inglês. O dinamarquês também cobrou uma atitude do Instragam e da Premier League para que os torcedores envolvidos sejam punidos.

Entre as mensagens que recebeu, além de xingamentos, há ameaças de morte ao jogador e à família, como "Eu vou matar você e sua família. Vejo você amanhã. Você vai morrer". Houve também desejos para que morresse: "Espero que o avião caia no caminho de volta para Londres" e até "Eu desejo que todos vocês peguem doença e morram devagar e dolorosamente".



"Recebi mais ou menos 300 ou 400 dessas mensagens na última noite. Eu entendo que vocês torcem por um time, mas tenham um pouco de respeito e parem de agir de forma dura online. Espero que o Instagram e a Premier League façam algo sobre isso", escreveu Andersen.



O zagueiro discutiu com Darwin Núñez aos 11 minutos do segundo tempo e levou uma cabeçada, caindo no chão. E a arbitragem expulsou o atacante uruguaio na hora.