Álbum de figurinhas da Copa do Mundo será lançado nesta sexta-feiraDivulgação

Publicado 16/08/2022 18:53

Rio - Os pacotes de figurinhas do álbum da Copa do Mundo começam a ser vendidos nas bancas de jornal na próxima sexta-feira. No entanto, um perfil nas redes sociais já publicou uma imagem com os cromos em mãos. Veja na imagem abaixo:



Figurinhas do álbum da Copa de 2022 Reprodução/Raphael Jonathan

Através do site oficial, a Panini, desenvolvedora do álbum, já havia iniciado a pré-venda desde julho, com prazo de envio para a segunda quinzena deste mês. Cada pacote de figurinhas custa R$ 4,00, com cinco cromos cada.

O livro ilustrado conta com 80 páginas, 670 cromos, sendo 50 especiais e outros 80 extras. A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e se encerra no dia 19 de dezembro. No Grupo G, a Seleção Brasileira enfrenta Suíça, Sérvia e Camarões.