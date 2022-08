Marcelinho Paraíba - Cassiano Cavalcante

Rio - O ex-jogador de grandes clubes do futebol brasileiro como Flamengo, Grêmio e São Paulo, Marcelinho Paraíba iniciou sua trajetória como técnico. Atualmente ele trabalho no Serra Branca, do seu estado natal. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", ele afirmou que acredita que há um preconceito contra técnicos nordestinos nos principais centros do futebol brasileiro.

"Eu já vinha me questionando sobre o fato de não ter treinadores nordestinos na Série A e na Série B do Brasileiro. A gente vê poucos nordestinos. Falta os clubes darem oportunidades. Eu vejo assim. Espero que os clubes do Nordeste e do Brasil olhem mais para os treinadores do Brasil e do Nordeste. Infelizmente, existe esse preconceito com os nordestinos. É menos que antes, mas existe. A gente tem que ser realista. Espero que possa mudar gradativamente", opinou.

Atualmente o Serra Branca está na Segundona do Campeonato Paraibano. Apesar disso, Marcelinho tem um projeto ambicioso de levar o clube até a Série B do Brasileirão.

"O homem faz planos, mas Deus tem planos em cima dos nossos planos. Meu objetivo é de em um prazo não muito longo chegar à Série B, disputar uma Série B. O projeto aqui é grande no Serra Branca também. Quem sabe a gente não chegue à Série B com o Serra Branca mesmo? Temos que conseguir o acesso para a primeira divisão do Paraibano, depois chegar à final para ter vaga na Série D. A expectativa é de subir e manter o grupo. Queremos fazer um trabalho a longo prazo, para em cinco anos, quem sabe, chegar à Série B", disse.