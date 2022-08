Alica Schmidt - Reprodução

Rio - Considerada a atleta mais sexy do mundo, Alica Schmidt, foi a grande decepção do Campeonato Europeu de Atletismo, após terminar em último em sua bateria e ser desclassificada antes da grande final.



A corredora, de 23 anos, chegou às semifinais dos 400 metros, após terminar em terceiro em sua bateria. Para piorar, Schmidt estava competindo em casa, em Munique.

Femke Bol, da Holanda, venceu a corrida, qualificando-se ao lado de Cynthia Bolingo e da irlandesa Rhasidat Adeleke, para à final de quarta-feira.

Alica é um verdadeiro sucesso fora das pistas. Hoje tem mais de 2,4 milhões de seguidores e chegou a ser contratada como modelo da marca Hugo Boss, durante a Milan Fashion Week . Ela também faz sucesso ao lado de outros esportistas e marcas.



Recentemente, esteve com Neymar, na Alemanha, no lançamento de um novo carro elétrico, do qual o jogador é embaixador . Na ocasião, a corredora postou algumas imagens dos bastidores em seus stories no Instagram, incluindo uma selfie com o jogador brasileiro.



Ela também aproveitou para lançar um desafio ao jogador do PSG: “Devemos correr um contra o outro?”, questionou aos seus seguidores.