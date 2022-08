Neymar e Messi conversam durante o 'Clássico da Anvisa' - NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar e Messi conversam durante o 'Clássico da Anvisa'NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 16/08/2022 15:21 | Atualizado 16/08/2022 16:06

Rio - A Fifa confirmou, nesta terça-feira, o cancelamento do duelo entre Brasil e Argentina, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo, popularmente conhecido como "Clássico da Anvisa", ficou marcado pela entrada dos profissionais da agência no gramado, por conta do descumprimento de normas de segurança sanitária de quatro jogadores da seleção argentina.

A decisão de cancelar a partida veio em comum acordo entre as duas seleções, que retiraram os seus recursos na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Apesar disso, a CBF terá de pagar uma multa de 300 mil francos suíços (cerca de R$ 1,6 milhão), e metade do valor será direcionado à Organização Mundial de Saúde (OMS). A AFA, por sua vez, pagará metade do valor, pouco mais de R$ 800 mil.

Com a anulação do clássico sul-americano, a seleção brasileira usará o espaço no calendário para marcar um jogo amistoso. O Brasil tem dois jogos a serem disputados na Data Fifa de setembro, possivelmente nos dias 22 e 27. Apesar de especulações envolvendo seleções como Tunísia e Argélia, os adversários ainda não foram confirmados, mas os amistosos devem ser realizados em solo europeu.

Confira a nota da Confederação Brasileira de Futebol sobre o cancelamento de Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar:

"A Corte Arbitral do Esporte (CAS/TAS) homologou o acordo entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Associação do Futebol Argentino (AFA) e a Federação Internacional de Futebol (FIFA) para a não realização de Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. A decisão foi comunicada em ofício enviado às entidades nesta terça-feira (16).



No documento, o CAS/TAS substitui as decisões anteriores sobre o caso e determina o cancelamento do jogo entre Brasil e Argentina, previamente marcado para o dia 21 de setembro.



A partida entre Brasil e Argentina, realizada originalmente em 5 de setembro de 2021, foi interrompida aos cinco minutos de jogo por questões sanitárias. O cancelamento da partida era um pedido da comissão técnica da Seleção Brasileira ao Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Segundo os integrantes da comissão, a partida poderia ser prejudicial à preparação da Seleção para a Copa do Mundo, com riscos de lesões, suspensões e boicote dos argentinos ao jogo, além de inviabilizar realizar um segundo jogo em setembro na América do Sul."