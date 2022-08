Mundial de Clubes da Fifa de 2022 será entre fevereiro e março de 2023 - Divulgação

Publicado 17/08/2022 13:00

O Mundial de Clubes de 2022 deve ser na China, segundo o jornalista Marcel Rizzo, do 'Uol'. O torneio acontecerá somente em 2023 por causa da Copa do Mundo entre novembro e dezembro no Catar, e a previsão é de que ocorra entre fevereiro e março.

A Fifa planejava que a China recebesse o Mundial de Clubes num novo formato, com 24 participantes, em 2021. No entanto, a pandemia da covid-19 adiou o plano da entidade. Apesar dos problemas, a nação asiática surge como favorita para sediar o torneio com sete clubes no ano que vem.



Até o momento, Real Madrid (ESP), Seattle Sounders (EUA), Wydad (Marrocos) e Auckland City (Nova Zelândia) já estão classificados para a competição. Os campeões da Libertadores, da Champions League da Ásia e o vencedor do Campeonato Chinês completarão a tabela.



Na Libertadores, Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR são os brasileiros que lutarão para viajar à China em 2023. O trio está na semifinal do torneio da Conmebol, assim como o Vélez Sarsfield, da Argentina.