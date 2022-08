Troféu da Copa do Brasil: Flamengo e Fluminense ainda têm chance de levantar em 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Troféu da Copa do Brasil: Flamengo e Fluminense ainda têm chance de levantar em 2022Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/08/2022 09:13

Esta quarta-feira (17) é dia decisivo para Flamengo e Fluminense . A dupla Fla-Flu busca uma vaga na semifinal da Copa do Brasil que, além de manter o sonho do título vivo, também garantirá mais R$ 8 milhões de premiação pela classificação.



Para o Flamengo, que enfrenta o Athletico-PR às 21h30 em Curitiba (na ida empate em 0 a 0), a vaga na semifinal representará alcançar mais uma meta estipulada para a temporada. Na previsão de orçamento do início do ano, a diretoria rubro-negra colocou que o objetivo era alcançar pelo menos a semifinal da Copa do Brasil. Mesma fase pretendida na Libertadores, o que aconteceu na semana passada.



Já o Fluminense, que joga às 20h contra o Fortaleza no Maracanã (na ida venceu por 1 a 0 no Castelão), já alcançou a meta estipulada para a competição, que era chegar às quartas de final, mas vê a necessidade de superar essa previsão inicial. Afinal, o Tricolor foi eliminado precocemente na Libertadores e na Copa Sul-Americana, e agora precisa compensar com premiações mais polpudas na Copa do Brasil, além do Brasileirão.



Por enquanto, por terem entrado na terceira fase da competição de mata-mata nacional, tanto Flamengo quanto Fluminense receberam R$ 8,8 milhões em premiações. Mas o objetivo, claro, é ser campeão. Afinal, muito mais do que garantir mais R$ 60 milhões aos cofres, a conquista esportiva é o que mais importa para clubes e torcedores.