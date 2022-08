Andrey Santos tem sido destaque do Vasco na Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 17/08/2022 10:39

Enquanto a negociação de renovação de contrato entre Vasco e Andrey Santos se arrasta, o Flamengo está de olho na jovem promessa de 18 anos. De acordo com o site 'Ge', o Rubro-Negro sondou o estafe do volante para ficar a par dos valores envolvidos e se colocou como um possível destino caso não haja acordo com o rival.

Um dos destaques do time na Série B, Andrey Santos tem contrato até agosto de 2023 e é uma das prioridades do Vasco, que tem encontrado dificuldades para chegar a um acordo. Entretanto, nos últimos dias, com a entrada da 777 Partners, houve certo avanço nas conversas, e o clima agora é de otimismo na renovação.



Na semana passada, o Vasco fez nova oferta e as duas partes estão próximas de um acordo por cinco anos. Enquanto isso, o Flamengo fica de olho até mesmo pela boa relação da diretoria com o empresário Giuliano Bertolucci. Entretanto, não fez oferta e apenas acompanha o desenrolar da negociação do rival.



O Rubro-Negro se baseia em estatísticas e avaliações de Andrey Santos desde as divisões de base. Entretanto, apesar do poderio financeiro maior, o clube não é prioridade do volante, que primeiro só pensa em negociar com o Vasco. Caso não haja acordo sobre a renovação, então seu estafe se voltará para outros interessados.