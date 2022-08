Ex-Flamengo, Reinaldo Rueda foi oferecido ao Ceará - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/08/2022 14:30

Rio - Após a demissão de Marquinhos Santos, o Ceará vai ao mercado em busca de um novo treinador para seu elenco. Um dos nomes que mais agradou a diretoria do Alvinegro, é o do colombiano Reinaldo Rueda, que dirigiu o Flamengo em 2017. O técnico está livre no mercado desde abril, quando deixou o comando da seleção colombiana. A informação é do portal "GE".

O nome de Rueda surgiu após seis treinadores recusarem o convite do Ceará. Abel Braga, Ricardo Gomes, Vanderlei Luxemburgo, Odair Hellmann, Sylvinho e Renato Gaúcho chegaram a ter conversas com a diretoria do Alvinegro, mas todas as negociações já foram encerradas.

Além do sucesso no Flamengo, onde chegou à final da Copa Sul-Americana de 2017, Reinaldo Rueda também se destacou durante sua passagem pelo Atlético Nacional, da Colômbia, onde garantiu o título da Copa Libertadores de 2016. O treinador também obteve bons resultados quando comandou a seleção chilena, entre 2018 e 2021.

Ainda sem o seu novo treinador definido, o Ceará se prepara para seus próximos compromissos. Neste domingo (21), o Alvinegro enfrentará o Red Bull Bragantino, às 18h, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.